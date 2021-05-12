Ramazan Bayramı'na doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan Bayramı'na doğru

Ramazan Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de milletvekilleri, belediyeler ve siyasi parti temsilcileri Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de milletvekilleri, belediyeler ve siyasi parti temsilcileri Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy mesajında, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ardından bayrama kavuşulduğunu belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kovid-19 salgını nedeniyle içerisinden geçilen süreçte bayramların da farklı yaşandığını ama en kısa sürede eski bayram coşkusunun toplumca kavuşulacağına inandığını aktardı.???????

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise dini bayramların dayanışma, birlik ve beraberliğin yoğun bir şekilde yaşandığı müstesna günler olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır insan sevgisi ve hoş görünün egemen olduğu İslam coğrafyasında bayramlar kardeşlik bağlarının güçlenmesi için her zaman bir vesile olmuştur." ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok da ramazan ayı boyunca kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve yardımlaşmayı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, Müslümanların bayram sevincini kana bulayan vandal devlet İsrail'i de Allah'ın "Kahhar" ismiyle kahretmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Faik Öztrak Ali Babacan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Caner Cindoruk Jennifer Lopez
Spor Muslera Gökhan Töre Gökhan Gönül Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan Bayramı'na doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 17:19:29. #1.14#

title