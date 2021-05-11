Ramazan Bayramı'na doğru
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Ramazan Bayramı'na doğru

Ramazan Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de belediyeler, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de belediyeler, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın mesajında, pandemi dolayısıyla bayramı buruk karşıladıklarını belirtti.

Güzel günlerin geleceğine inandıklarını vurgulayan Yalçın, "Güzellikler yaşandıkça anlaşılır. Böylesine güzel günleri birlikte yaşamanın ümidiyle Ramazan Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise bayramın Türkiye başta olmak üzere tüm insanlığa birlik, beraberlik, huzur ve sağlık getirmesini diledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da bayramların, toplum olarak birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiği özel günler olduğunu vurguladı.

Gülsoy, "Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve mutluluk vardır. Bu mübarek Ramazan Bayramının da anlamına uygun hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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