Ramazan Bayramı'na doğru
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Ramazan Bayramı'na doğru

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'na doğru
23.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:53

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, bayramların, insanların kaynaşmasına ve barışın tesisine aracılık eden çok önemli günler olduğunu belirterek, umutların yeşerdiği, iyilik ve güzelliklerin filizlendiği bayramların, el ele vermenin, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerleri güçlendirmenin vesilesi olduğunu aktardı.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Ağrılılar'ın bayramını kutlayan Elban, şunları kaydetti:

"Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özellikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece daha güzel günlere ulaşacağımıza şüphe yoktur."

Milletvekili Çelebi de mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertlenmeye, ellerinden geldiği kadarıyla acılarını, ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram vesilesiyle vatanımız için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizin, milletimizin güvenliği için sınır boylarında, dağlarda, bayırlarda fedakarca görev ifa eden askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, bütün kolluk kuvvetlerimizin yar ve yardımcıları olsun. Salgın ve terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afet ve felaketlerden Rabbim muhafaza eylesin."

Belediye Başkanı Sayan ise mesajında manevi duyguların en üst düzeye çıktığı bu güzel günlerin hazzını

yaşayarak dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi gerektiğine işaret ederek, savaşın,

acının, gözyaşının olmadığı bir dünya için dua edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bayramlarda küskünlük ve dargınlıkların ortadan kalktığını vurgulayan Sayan, mesajında şunları dile getirdi:

"Fiziki mesafe olarak her ne kadar bu bayramda yüz

yüze görüşemesek de bir sıcak tebessümümüz ile içlerini

ısıtabileceğimiz, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımız ile aile büyüklerimizi, akraba, dost ve sevdiklerimizi

telefon ile arayarak onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bayram

ziyaretine giderek bayramlaşmayalım. Evlerimizde kalıp alınan kurallara

uyalım ki, bir daha ki bayramları hep birlikte coşku içinde kutlayalım. Belediyemize bağlı birimler görevlerinin başında, her türlü

ihtiyaç için teyakkuzdadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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