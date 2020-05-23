Ramazan Bayramı'na doğru Beypazarı, Güdül ve Nallıhan Belediye başkanları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beypazarı, Güdül ve Nallıhan Belediye başkanları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yayımladıkları mesajlarla vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, koronavirüssüz günlerde buluşmayı diledi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş da bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bu sene Ramazan Bayramı'nı tedbirlerle karşılıyoruz. Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Her bayram ziyaretini yaptığımız aile büyüklerimizin ve sevdiklerimizin bayramlarını telefon bağlantısı yaparak tebrik edelim. Tüm hemşehrilerimi bu bayramda da daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamaların olmadığı tabloyla karşılaşacağımızı ümit ediyorum."

Kaynak: AA