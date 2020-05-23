Ramazan Bayramı'na doğru Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hiç alışık olunmayan, sosyal mesafe kuralları içinde bir ramazan ayının geride bırakıldığını belirtti.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını idrak ettiklerini kaydeden Demir, mesajına şöyle devam etti:

"Milletçe, iyilik ve güzelliklerin yaşandığı, kardeşlik ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Ancak dünyamızı etkisi altına alan salgın nedeniyle bayramı hep birlikte evlerimizde geçireceğiz. Süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızın ve yönetimindeki hükümetimizin böyle bir olağanüstü dönemi, dünya devletleri arasında örnek gösterilecek şekilde yönetmesinden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlar Kurulumuza şükranlarımı sunuyorum."

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve tedavileri devam eden hastalara şifa dileyen Demir, "Sağlık, sıhhat içerisinde nice bayramlara bugünkü şartlardan kurtulmuş, sıkıntılı durumları atlatmış olarak kavuşmayı ümit ediyorum. Huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle başta Samsunlu hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sevgi ve selamlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA