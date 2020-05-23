Ramazan Bayramı'na doğru Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, ramazan ayının rahmet ve cömertliğin zirveye ulaştığı bir ay olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hiç alışık olunmayan, sosyal mesafe kuralları içerisinde bir ramazan ayının geride bırakıldığını bildiren Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin aldığı ve yerelde de bizim büyük bir titizlikle uyguladığımız ve vatandaşlarımızın kendi sağlıkları için büyük bir özveri ve sabırla uyduğu tedbir ve önlemlerle bu illeti de inşallah mücadelede en başarılı ülkeler arasında olarak, en az hasarla atlatmak üzereyiz. Tam bir başarı sağlamak için de hep birlikte kontrollü sosyal hayata uygun bir Ramazan Bayramı'nı eda edeceğiz. Bu bayram sevdiklerimizle aynı ortamı paylaşamasak da sımsıkı sarılamasak da gönlümüzdeki sevgi ve saygıyı paylaşıp uzakları yakın edecek, yine bayramları bayram yapacak, bu müstesna günlerin fazilet ve erdemine kavuşacağız.

Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu bir yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren böylesi özel günleri milli ve manevi değerlerimizin inkişaf etmesi, birliğimizin ve dirliğimizin daha da güçlenmesi için önemli fırsat günleri olarak değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileği ile bayramınızı en içten duygularla kutlarım."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA