Ramazan Bayramı'na doğru AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Demir, mesajında, Ramazan ayını geride bırakırken, yeni bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını salgın nedeniyle bayramın milletçe biraz buruk geçirileceğini bildirdi.

Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Allah'a hamd ettiğini kaydetti.

Ülke olarak koranavirüsle mücadele sürecini çok iyi yönettiklerine değinen Gökcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla çok sayıda başarıya imza attığını bildirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise buruk bir sevinçle ulaştıkları Ramazan Bayramı'nın daha güzel günlere ulaşmaya vesile olması temennisinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Türkiye olarak Ramazan Bayramı'nda salgın tedbirleri nedeniyle evlerde olunacağını, sabırla bugüne kadar başarıyla uygulanan tedbirlerden sonra güzel günlerin geleceğinden emin olduklarını kaydetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de olağanüstü bir süreçten geçilen bu günlerde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularına hiç şüphesiz daha fazla ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Bu anlamda birliktelik ve dayanışma için büyük bir fırsat olan bayramların, çok değerli zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Çiçek, alınan sorumluluk sayesinde Ramazan Bayramı'nın çok daha büyük hayırlara vesile olacağını belirtti.

Kaynak: AA