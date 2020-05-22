Ramazan Bayramı'na doğru AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksal, mesajında, bayramların sevinç ve mutluluk oluşturarak, kardeşlik bağlarını güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle bu bayramın buruk geçeceğini aktaran Aksal, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle maalesef, bu bayram biraz farklı olacak. Bu özel günlerin güzelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz. Küçüklerimizi kucaklayamayacak, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayram ziyaretlerinin bir sonraki bayrama ertelendiğini belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Sevdiklerimizin bayramını telefonda kutlayalım. Maskemizi takalım ve kalabalık alanlarda sosyal mesafemizi korumaya dikkat edelim. Salgın ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de dijital dünyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile onların yanında olduğumuzu sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz.

Aksal, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgını ile başarılı bir mücadele veren ülkemizde tablo her geçen gün iyiye gitmektedir. Ramazan Bayramı'nın ardından ikinci bir bayramı daha yaşayacağımız günler artık iyice yaklaştı. Bu sebeple Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan özellikle kaçınmamız gerekmektedir. Milletimizin, bugünleri sağduyu içerisinde kısa bir zamanda aşacağına aydınlık ve daha güzel günlere çok yakında erişeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Edirneli hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA