Ramazan Bayramı'na doğru AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan mesajında, bereket, bolluk ve yardımlaşmanın arttığı bu kutlu ayda, sabır içinde tutulan oruçların ve yapılan tüm ibadetlerin Cenab-ı Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ettiğini belirtti.

"Hayatımıza feyiz ve bereket katan ramazan ayını, bu yıl maalesef tüm dünyanın mücadele verdiği ve ülkemizi de tehdit eden koronavirüs salgınının etkisinde geçiriyoruz." ifadesini kullanan Özkan, şöyle dedi:

"Bu virüsün daha fazla yayılmaması için sevdiklerimizden uzak bir şekilde sahur ve iftarlarımızı sadece evlerimize sığdırmak zorunda kaldık. Kalabalık ortamlar oluşturmadan, mesafe kuralına uymak şartıyla, maske kullanarak bir bayram geçireceğiz. Koronavirüs salgınıyla mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin hasasiyeti ve halka gösterdiği önemle başaracağız. 85 milyon kenetlenerek bu zor günleri atlatıp tekrar eski günlerimize döneceğiz. Bayramımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine, huzur ve refahımızın artmasına vesile olmasını temenni ederim."

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sancar mesajında, bayramların sevinçle yaşandığını aktaran Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınından ülke olarak etkilendik. Bu nedenle bayramı ailemizden, sevdiklerimizden uzak, mesafeli bir şekilde geçirmeye hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki bu ayrılıklar bizleri daha çok yakınlaştıracak, manevi duygularımızı arttıracak, unuttuğumuz değerlerimizin kıymetini anlamamıza vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı kutluyor, ülkemizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA