Ramazan Bayramı'na doğru AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Öznur Çalık, mesajında, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, birlik ve beraberliği güçlendiren Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "İçinden geçtiğimiz şu süreçte Ramazan Bayramımızı evlerimizde geçirecek olsak da bayram ruhunu, millet olarak yaşayacağımıza inanıyorum. Teknolojinin bizlere sunduğu imkanlarla büyüklerimizle, akrabalarımız ve dostlarımızla görüşecek, bayramımızı kutlayacağız. Bayramda tedbiri elden bırakmayacak, bu zor günleri sağduyu ve sabırla atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Gürkan da ramazan ayını dualarla uğurladıklarını kaydederek, "Bu yıl Ramazan Bayramı'nı koronavirüs salgınından dolayı sevdiklerimizden biraz uzakta ve buruk bir şekilde kutluyoruz. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan Bayramı ki Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükafatıdır." açıklamasında bulundu.

Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da bayramı en içten dilekleriyle kutlayarak, bayramın sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler getirmesini diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ramazan ayının paylaşma ve dayanışmayı pekiştirdiğine işaret ederek, "Bu bayramı, sevdiklerimizle kucaklaşmadan geçireceğiz. Ancak önemli olan onları hatırlamamız, telefonda da olsa onlara en güzel duygularımızı ifade etmemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA