Ramazan Bayramı'na doğru AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kent protokolünden isimler Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakbak, mesajında, üç ayları, mübarek geceleri ihya ederek bu ikrama kavuşmanın huzuru ve sevinci içerisinde olduklarını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ramazanı her zamanki gibi geçiremedik ancak geride bıraktığımız o günlerde gösterdiğimiz sabır ve tedbirler meyvelerini verdi. Bayramlar akraba eş dost ile buluşma günleridir ama emeklerimizin boşa gitmemesi için bu bayram sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Sonrasında güzel günler çok yakın. " ifadelerini kullandı.

Koçer de salgın nedeniyle dünyanın geleceğinin yeniden şekilleneceği bir süreçten geçtiklerini hatırlatarak, şunları aktardı:

"Bu günlerde 'on bir ayın sultanı' ramazanı geride bıraktık. Ramazanın ruhuna uygun olarak ve milletimizin karakteri ile devletimizin kuruluş felsefesinde de var olan birlik ve beraberlik duygularını zirveye taşıyarak bu zor süreci tamamlıyoruz. Sağlık ordumuz, gecesini gündüzüne katıp sevdiklerinden uzak kalarak her türlü takdirin üzerinde bir gayret gösterirken aziz milletimizin her bir ferdi elini taşın altına koyarak Milli Dayanışma Kampanyasına destek göstermiş ve tüm dünyaya 'biz bize yeteriz' demiştir."

Koçer, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu bayram tüm dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, aile büyükleriyle ve akrabalarla yan yana gelinmese de gönülden gönüle bağlı olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugünlerin de geride kaldığı sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle geçireceğimiz bu bayram, sosyal izolasyon çerçevesinde de olsa, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızı sevindirerek, onlarla evde güzel vakitler geçirerek, belki kendi çocukluğumuzdaki bayramları aktararak bu atmosferi yaşatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur da mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA