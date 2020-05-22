Ramazan Bayramı'na doğru
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramazan Bayramı'na doğru

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kent protokolünden isimler Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ramazan Bayramı'na doğru
22.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:17

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kent protokolünden isimler Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakbak, mesajında, üç ayları, mübarek geceleri ihya ederek bu ikrama kavuşmanın huzuru ve sevinci içerisinde olduklarını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ramazanı her zamanki gibi geçiremedik ancak geride bıraktığımız o günlerde gösterdiğimiz sabır ve tedbirler meyvelerini verdi. Bayramlar akraba eş dost ile buluşma günleridir ama emeklerimizin boşa gitmemesi için bu bayram sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Sonrasında güzel günler çok yakın. " ifadelerini kullandı.

Koçer de salgın nedeniyle dünyanın geleceğinin yeniden şekilleneceği bir süreçten geçtiklerini hatırlatarak, şunları aktardı:

"Bu günlerde 'on bir ayın sultanı' ramazanı geride bıraktık. Ramazanın ruhuna uygun olarak ve milletimizin karakteri ile devletimizin kuruluş felsefesinde de var olan birlik ve beraberlik duygularını zirveye taşıyarak bu zor süreci tamamlıyoruz. Sağlık ordumuz, gecesini gündüzüne katıp sevdiklerinden uzak kalarak her türlü takdirin üzerinde bir gayret gösterirken aziz milletimizin her bir ferdi elini taşın altına koyarak Milli Dayanışma Kampanyasına destek göstermiş ve tüm dünyaya 'biz bize yeteriz' demiştir."

Koçer, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu bayram tüm dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, aile büyükleriyle ve akrabalarla yan yana gelinmese de gönülden gönüle bağlı olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugünlerin de geride kaldığı sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle geçireceğimiz bu bayram, sosyal izolasyon çerçevesinde de olsa, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızı sevindirerek, onlarla evde güzel vakitler geçirerek, belki kendi çocukluğumuzdaki bayramları aktararak bu atmosferi yaşatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur da mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu
Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Gülçin Ergül Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Sergen Yalçın Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Ramazan Bayramı'na doğru - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 16:20:28. #1.14#
title