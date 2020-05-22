Ramazan Bayramı'na doğru
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Ramazan Bayramı'na doğru

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'na doğru
22.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:55

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çam mesajında, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, kardeşlik ruhunun en kalbi duygularla hissedildiği bugünde tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bayramların sevinçlerin doruğa ulaştığı, merhamet ve şefkat duygularının en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu ifade eden Çam, şunları kaydetti:

"Bu zamanlarda sevgi, saygı ve güzellikler adına ne varsa harmanlayıp bunları gönülden gönüle aktarabilmeliyiz. Bu yıl koronavirüs nedeniyle sevdiklerimizden uzakta evlerimizde geçireceğiz. Akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ve tüm sevdiklerimizle telefonlaşarak bayramı kutlayacağız. Önceki bayramlarda olduğu gibi birbirimizi bayramda ziyaret edip kucaklaşarak geçireceğimiz günlerde olacak elbet, bugünleri gerekli önlemleri alarak hep birlikte aşacağız. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tekrar kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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