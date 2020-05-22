Ramazan Bayramı'na doğru
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Ramazan Bayramı'na doğru

Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye başkanları mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'na doğru
22.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:07

Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye başkanları mesaj yayımladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mesajında koronavirüs salgını nedeniyle birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın, küskünlüklerin sona erdirilmesi, sevginin egemen kılınması, nefret, kavga yerine, kardeşlik ve barış söylemlerinin değer kazanması adına herkese önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Karalar, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bayramda her ne kadar bayram ziyaretleri gerçekleştiremeyecek ve büyüklerimizin ellerinden öpmek için yanlarına gidemeyecek olsak da, gönüllerimizin bayram sevinciyle dolduğunu, aramızdaki sevginin, muhabbetin arttığını hissediyoruz. Varsın eller ve evler ayrı olsun, bu bayram gönüller bir. Zor günleri atlatıp yeniden sokakları, meydanları, caddeleri dolduracağız. Esnafımız yeniden kepenk açıp evine ekmek götürecek."

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da bayramların dargınlıkların kavuşma ve kucaklaşmayla onarıldığı barış ve kardeşlik günleri olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bayramın geleneklere göre yaşanmadığını belirten Uludağ, "Ancak devletimizin aldığı önlemler, belediye olarak yaptığımız çalışmalar ve siz değerli hemşehrilerimin desteği ile inşallah bu salgını yenip gelecek bayramlarda gönül dolusu muhabbetle sarılacağız." ifadesini kullandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de mesajında bayramın sağlık, dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederek herkesin bayramını kutladı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da barış, kardeşlik ve sevgi içerisinde karşıladığımız Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine sağlık, bolluk ve bereket getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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