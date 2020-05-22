Ramazan Bayramı'na doğru AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, bayramların sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günler olduğunu belirtti.

İyilik ve dayanışma ruhunun perçinlendiğini, gönül kapılarının açıldığı ramazan ayının geride bırakıldığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bayramlarımız, insanları birbirine yakınlaştıran, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Bugünler; dostlukların canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, yardıma muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması, kimsesizlere sahip çıkılması ve insanlar arasındaki dargınlığın yerini sevgi ve muhabbetin alması açısından bir fırsat olarak görülmelidir.

Normalleşme sürecine girdiğimiz şu dönemlerde inşallah Ramazan Bayramı sonrası milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz. Dualarımız bu yöndedir. Fakat yine tedbirleri de elimizden bırakmayacağız. Tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder, bayram sabahı neşesi ile dolu sağlıklı, huzurlu bir hayat geçirmenizi dilerim."

Kaynak: AA