Ramazan Bayramı'na doğru Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Milletvekilleri Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Milletvekilleri Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında, rahmet, merhamet ve bereket ayı ramazanın ardından bayrama ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı bu Ramazan Bayramını sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar hayali ve temennisiyle tüm çalışma arkadaşlarımın ve kıymetli Niğdeli hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Bu bayramı çocuklarından, torunlarından ayrı geçirmek zorunda olacak değerli büyüklerimizin ellerinden, bayram sevincini ve heyecanını evde yaşayacak çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise mesajında, bayramların, dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın üst seviyede yaşandığı sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların yoğun hissedildiği müstesna günler olduğunu aktardı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Başta sağlık olmak üzere, toplumsal barışın, huzurun, kardeşliğin en üst seviyede yaşanacağı nice bayramlar temennisiyle tüm yurttaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da mesajında, eğitimciler olarak manevi değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarılmasında vatana ve millete fayda sağlayacak çalışmalara her daim devam edeceklerini vurgulayarak, herkesin Ramazan Bayramını kutladı.

Kaynak: AA