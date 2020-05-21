Ramazan Bayramı'na doğru Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, rahmet ve bereket ayı bir ramazanı daha uğurlamanın hüznünü taşırken, bayrama kavuşmanın mutluluk, huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bayramları fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirmeli, sosyal sorumluluk ve dayanışma bilinci ile sahip olduğumuz güzellikleri paylaşmalı, toplumumuzun yardım ve desteğe muhtaç kesimine gereken ilgi ve şefkati göstermeliyiz. Manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, Ramazan Bayramı'nın tüm dünyaya, ülkemize ve ilimize güzellikler ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA