Ramazan Bayramı'na doğru

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, ramazan ayının Trabzon'da huzur ve sükun içinde geçmesi için ekibiyle birlikte büyük gayret gösterdiklerini bildirerek, vatandaşların ramazan ayını en güzel şekilde tamamlaması için görev alanlarıyla ilgili konularda hiçbir suistimale yer vermemek için çalışmalarını dikkatle yerine getirdiklerini belirtti.

Ramazan ayını Trabzon halkıyla birlikte geçirmenin huzurunu ve heyecanını yaşadığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"İnşallah, Ramazan Bayramı'mızı da birlik ve beraberlik içinde kutlayacağız. Bayramlar, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı, heyecanlarımızı paylaştığımız, küskünlüklerin ve dargınlıkların bir kenara itildiği sevgi ve paylaşmanın doruğa çıktığı mübarek günlerdir. Bütün hemşehrilerimizin, bütün Trabzonluların ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bu bayramın her zaman arzuladığımız gibi evvela birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, hizmet etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten ve kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'mız hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA