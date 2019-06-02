Ramazan Bayramı'na doğru

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, ramazan ayında elde edilen manevi değerlerin daha sonrada devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Güzel ilişkilerin yaşandığı, paylaşımın arttığı ve muhabbetin güçlendiği bir ramazan ayının sonuna geldikleri ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Bayramlar huzurun paylaşıldığı günlerdir. Sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı ve merhamet duygularının güçlendiği yeni bir Ramazan Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nda nefsimizin ve bencilliğimizin bizi yönlendirmesine fırsat vermeden kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalıyız. Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ile huzurumuzun tesisine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA