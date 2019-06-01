Ramazan Bayramı'na doğru

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Ramazan Bayramı'nı vatandaşların rahat geçirmeleri için bir dizi tedbir aldıklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, bayramın 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceğini hatırlattı.

Her zaman yapılan çalışmalara ek olarak Ramazan Bayramı öncesi ve süresince bir dizi tedbirin alındığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın alışverişlerde mağdur edilmemeleri için belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ekiplerince tedbir alınacak ve denetim yapılacak. Vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçları olan su, elektrik, haberleşme ihtiyaçlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca şimdiden personel ayarlaması yapılarak gerekli önlemler alınacaktır. Belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafikle ilgili her türlü önlem alınacak, vatandaşların şehir içinde ve kara yollarında rahat seyahat etmeleri ve bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri sağlanacaktır. Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Baştabipliğince sağlık kurumlarında gerekli tedbirler alınacak, aksaklığa meydan verilmeyecektir."

Alınan tedbirlerin vatandaşların rahat bir bayram geçirmelerine yönelik olduğuna işaret eden Yılmaz, "Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bayramın tüm İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesini temenni ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA