Ramazan Bayramı'na doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakbak, mesajında, on bir ayın sultanı ramazanının ardından, vefa ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı bayrama erişmenin huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramın ramazanı eda eden kullarına Allah'ın bir ikramı olduğunu kaydeden Bakbak, birey ve toplum yaşamında çok önemli bir yeri bulunan bayramları, çocuklara anlamına uygun biçimde yaşatmak gerektiğini aktardı.

Bu bayramda da gönülleri inşa etmeye devam etmek, kırılmış kalpleri onarmak gerektiğini belirten Bakbak, "Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bayramda da vazifeleri başında olan tüm polis ve askerlerimize başarılı görevler diliyorum. Aziz milletimizin, İslam aleminin bayramını kutluyor, bayramın tüm kalplere, ülkemize ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu

Şahinbey Tahmazoğlu da ramazanı geride bırakmanın hüznünü, birlik, beraberlik ve sevincin sembolü olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm İslam aleminin, şehit ailelerinin, gazilerin ve tüm vatandaşların mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tahmazoğlu, huzurla, mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı diledi.

İl Emniyet Müdürü Karaduman

Emniyet Müdürü Karaduman da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için 24 saat görev başında olacaklarını belirterek, "Bu vesile ile şahsım ve teşkilatım adına, hizmet vermekten onur duyduğumuz ve gücümüzün ana kaynağını oluşturan değerli Gaziantepli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Rektör Vekili Sözen

Sözen de bayramların önemini belirtti.

Bayram sevinci ile birlikte başarılı ve bir o kadar verimli geçen bir akademik yılı geride bıraktıklarını anlatan Sözen, "Üniversitemizin beşinci mezunlarını uğurlamanın da gururunu taşıyoruz. İnanıyorum ki, geleceğimizi bir bayrak yarışı gibi bugünün büyüklerinden devralan gençlerimiz, milli değerlerine bağlı kalarak kültürünü daima yaşatacak, geleneklerine her daim sahip çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözen, başta HKÜ mensupları olmak üzere, öğretim elemanlarının, idari personelin, öğrencilerin, ailelerinin ve Gaziantep halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ile mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Kaynak: AA