Ramazan Bayramı'na doğru

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetindağ, mesajında, toplumsal yaşamda önemli yeri olan bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığını ve kaynaştırdığını belirtti.

Ramazan ayanı huzur içerisinde geçirdiklerini aktaran Çetindağ, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kuruluş ayı olan ramazanı hep birlikte uğurluyoruz. Bizleri bayrama ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bayramlar birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığı müstesna günlerdir. Ramazan Bayramı'nın ülkemizde ve Müslüman aleminde akan kanın durmasını sağlamasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm Türk, İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA