Ramazan bayramı mesajları! Bayram tebrik mesajları! Ramazan bayramı için en güzel bayram mesajları! Anlamlı ve farklı bayram mesajları! Ramazan bayramı geldi. Bu bayram koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olacak ve bayramlaşmanın büyük çoğunluğu kitle iletişim araçları ile gerçekleşecek. Bu bayram için en farklı ve özel bayram tebrik mesajlarını sizler için haberimizde derledik.

Mübarek Ramazanın ardından bayram geldi. Bu bayram sokağa çıkma yasağı nedeniyle herkes evlerinde olacak ve bayramlaşma tebrikleri telefonlar ve internet teknolojileri ile gerçekleşecek. Ramazan bayramı için en farklı ve enlamlı bayram tebrik mesajlarını sizin haberimizde derledik.

2020 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

*Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

*Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..

*Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.

*Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Ramazan Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Ramazan Bayramı diliyorum.

2020 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

*Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Ramazan Bayramınızı Kutluyorum.

*Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

*Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketliBayramlar dileğiyle.

MübarekBayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Bayramınız kutlu olsun.

Dilerim ki her anın şu an bubayram mesajını okurken ki sevincin gibi sevinçli olur.Bayramın kutlu olsun

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mubarek olsun.

*Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

*Gönüller bir olsun Bu mübarek Ramazan ayında düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah'ın yolunda, hayırlara vesile olsun. Tüm müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun.

*Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

2020 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

*Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

*Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

*En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

*Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah'a binlerce kez şükürler olsun.

*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..

*Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Ramazan bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

*Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım..

*Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

*Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun…

2020 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Ramazan Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Buhayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin biraraya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.