Ramazan Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ziyaretlerin olmadığı, nesillerin bir araya gelemediği farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ziyaretlerin olmadığı, nesillerin bir araya gelemediği farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen bayram heyecanı evlerimizden eksik olmasın" dedi.

Bayramlaşmanın önemli geleneklerimizden olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu köklü geleneğin yaşaması için yeni kuşaklara her fırsatta birlik ve beraberliğin önemini, büyüklerimize saygının, küçüklerimizi koruyup gözetmenin bizi biz yapan değerler olduğunu anlatmalıyız. Sağlığın ve neşenin ülkemizden ve evlerimizden eksik olmadığı, nice bayramları ailelerimizle, sevdiklerimizle huzur ve mutluluk içinde geçirmemizi dilerim" - GAZİANTEP

Kaynak: İHA