Ramazan bayramı mesajı
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Ramazan bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bu bayram evimizdeyiz ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir" dedi.

Ramazan bayramı mesajı
20.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:44

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bu bayram evimizdeyiz ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir" dedi.

Dr. Kileci, coşku ve heyecanla beklenen bayramların, nesiller arasında bir köprü gibi geçmişle geleceği buluşturan önemli günler olduğuna vurgu yaptı.

Maddi ve manevi paylaşımların yoğun yaşandığı Ramazan Ayı'nın ardından gelen Ramazan Bayramı'nın her yaştan insan için farklı anlamlar yüklü olduğunu kaydeden Dr. Kileci, "Bu bayram evimizdeyiz ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir. Gönül evlerimizin her zamankinden daha şen, her zamankinden daha kalabalık olacağı bir bayram dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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