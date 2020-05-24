Ramazan Bayramı kutlanıyor AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atabek, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuklarını kaydetti.

Bir ay boyunca bu büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı hep birlikte yaşadıklarını belirten Atabek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımızın ve hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki bu bayramı daha bir coşkuyla, bir heyecanla kutlayalım. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygularla tüm İslam aleminin ve Sakaryalı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bayramın huzura, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA