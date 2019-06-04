Ramazan Bayramı kutlanıyor

Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da bayramlaşma töreni yapıldı.

Gaziantep'te Ulu Cami'de gerçekleştirilen törene Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Büyükşehir ve merkez Şahinbey belediyelerince kurulan stantlarda vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram edildi. Törende çocuklar için de düzenlenen organizasyonlarda kurulan stantlarda elma şekeri ve pamuk şekerler ile oyuncak dağıtıldı.

Vali Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni etti.

Bayram tatilinde yolculuğa çıkanlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Gül, herkesin bayramını kutladı.

Kaynak: AA