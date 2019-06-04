Ramazan Bayramı kutlanıyor
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da bayramlaşma töreni yapıldı.
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da bayramlaşma töreni yapıldı.
Gaziantep'te Ulu Cami'de gerçekleştirilen törene Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Gaziantep Büyükşehir ve merkez Şahinbey belediyelerince kurulan stantlarda vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram edildi. Törende çocuklar için de düzenlenen organizasyonlarda kurulan stantlarda elma şekeri ve pamuk şekerler ile oyuncak dağıtıldı.
Vali Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni etti.
Bayram tatilinde yolculuğa çıkanlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Gül, herkesin bayramını kutladı.
Kilis
Kilis'te valilik ve belediyenin çağrısı üzerine protokol üyeleri, kamu personeli ve çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, meydana toplananlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma törenine AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Adıyaman
Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman'da protokol üyeleri ve halkın katılımıyla, Mimar Sinan Kültür Parkı Nikah Salonu'nda resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.
Törende Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, çok sayıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.
Törende bir konuşma yapan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kentte ilk Ramazan Bayramı'nı geçirmekten mutlu olduğunu belirtti.
Bayramların maneviyatı yükselttiğini dile getiren Pekmez, "Bayramlar birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının öne çıktığı günlerdir. Tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım." ifadesini kullandı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Valilik Şeref Salonu'nda düzenlenen programda, Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri, protokol üyeleri ile vatandaşlarla bayramlaştı.
Vali Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada İslam aleminin bayramını kutladı.
Ramazan ayının önemine değinen Vali Erin, "Terbiye eden, şifa veren, gönülleri birleştiren güzelliğini yaşadığımız ramazan ayını geride bırakıp, bir bayrama daha bizleri ulaştıran Yüce Rabb'imize hamdediyor, bayramın ülkemize, milletimize tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Malatya
Malatya Valiliği 15 Temmuz Millet Meydanı'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Aydın Baruş, programa katılanların bayramını kutladı.
Baruş, bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Huzur ve mutluluk içerisinden güzel bayram gününü idrak ediyoruz. Yardımlaşmanın zirveye çıktığı ramazan günlerini tamamladık. Buradaki kardeşlik ve dostluk havasının bayramdan sonra da devam etmesi en büyük temennimiz." diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da selamlama konuşmasında İslam aleminin bayramını kutladı.
Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.