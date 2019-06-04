Ramazan Bayramı kutlanıyor
Kastamonu'da, bayramlaşma töreni düzenledi.
Kastamonu'da, bayramlaşma töreni düzenledi.
Vali Yaşar Karadeniz, valilikte düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.
Karadeniz, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Gamze Aydoğdu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA