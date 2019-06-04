Ramazan Bayramı kutlanıyor

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Minsolmaz, mesajında, aziz Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nın kutlu olması dileğinde bulundu.

Ramazanın birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttırdığını belirten Minsolmaz, bayramlarda da aynı duygular içinde küslüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının arttığını kaydetti.

Yeni bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşadığını aktaran Minsolmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerif'in sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileği ile tüm hemşehrilerime sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olur inşallah."

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu da, Ramazan Bayramı'nın huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Bayramlarda hüzünden mutluluğa her şeyin birlikte yaşandığı sürece güzel olduğunu bildiren Gündoğdu, "Aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, mutluluğumuzu, sevgimizi paylaştığımız, dostluğun ve kucaklaşmanın en sıcak yaşandığı ramazan bayramını kutluyor, güzel günler diliyorum." diye kaydetti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da, bayramların barışın, kardeşliğin, huzurun ve mutluluğun yaşandığı özel günler olduğunu belirtti.

Küskünlüklerin, kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını ve herkesin kardeşçe kucaklaşması gerektiğini aktaran Kesimoğlu, herkesin bayramının kutlu olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA