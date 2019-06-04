Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, protokol üyeleri, kamu personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine protokol üyeleri, kamu personeli ve çok sayıda vatandaş, yakınlarıyla bayramlaşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Soytürk ve Bulut, meydana toplananlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine Soytürk ve ediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA