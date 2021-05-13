Ramazan Bayramı kutlanıyor

Gümüşhane'de, bayram namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Gümüşhane'de, bayram namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Ramazan Bayramı namazı için merkez Kemaliye Camisi'ne gelen vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak namazını kıldı.

Bayram namazının ardından Vali Kamuran Taşbilek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Taşbilek, daha sonra beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek ile İkisu ve Akçakale polis uygulama noktalarını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Köprübaşı Polis Karakolunu da ziyaret eden Vali Taşbilek ve beraberindekiler, görevi başındaki ekiplerin bayramını kutladı.

Vali Taşbilek, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "tam kapanma" sürecinde vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik