Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Camiden drone görüntüleri Cami imamının vaaz görüntüsü Cami içinden görüntüler BİLECİK - Bilecik'te vatandaşlar Kayıboyu Cami başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek bayram namazını kıldı.

Camiden drone görüntüleri

Cami imamının vaaz görüntüsü

Cami içinden görüntüler BİLECİK - Bilecik'te vatandaşlar Kayıboyu Cami başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek bayram namazını kıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Ramazan Bayramı kutlanıyor
Ramazan Bayramı kutlanıyor
Ramazan Bayramı kutlanıyor
Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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