Ramazan Bayramı kutlanıyor
Camiden drone görüntüleri Cami imamının vaaz görüntüsü Cami içinden görüntüler BİLECİK - Bilecik'te vatandaşlar Kayıboyu Cami başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek bayram namazını kıldı.
Camiden drone görüntüleri
Cami imamının vaaz görüntüsü
Cami içinden görüntüler BİLECİK - Bilecik'te vatandaşlar Kayıboyu Cami başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek bayram namazını kıldı.
Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan