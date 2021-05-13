Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa'da vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa'da vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Vatandaşlar, bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Murat Hüdaverdigar, Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi'ni tercih etti.

Ezan öncesi caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi.

Ayrıca, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminde inşa edilen Emir Sultan Camisi, 3 yıl süren güçlendirme ve restorasyonun ardından bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Bayram namazını burada kılınan vatandaşlar daha sonra Emir Sultan türbesinde dualar ettiği gözlemlendi.

Ramazan Bayramı kutlanıyor
Ramazan Bayramı kutlanıyor
Ramazan Bayramı kutlanıyor
Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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