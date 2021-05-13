Ramazan Bayramı kılındı
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Ramazan Bayramı kılındı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Safranbolu'da ki Merkez Camisi Vatandaşlardan görüntüler Bayram namazının kılınması KARABÜK - Karabük'te Ramazan Bayramı sebebiyle Safranbolu'da ki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına...

Safranbolu'da ki Merkez Camisi

Vatandaşlardan görüntüler

Bayram namazının kılınması KARABÜK - Karabük'te Ramazan Bayramı sebebiyle Safranbolu'da ki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından verilen vaazda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua edildi.

Daha sonra cemaat, bayram namazını eda etti.

Ramazan Bayramı kılındı
Ramazan Bayramı kılındı
Ramazan Bayramı kılındı
Ramazan Bayramı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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