Ramazan Bayramı kılındı

Safranbolu'da ki Merkez Camisi Vatandaşlardan görüntüler Bayram namazının kılınması KARABÜK - Karabük'te Ramazan Bayramı sebebiyle Safranbolu'da ki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına...