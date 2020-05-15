Ramazan Bayramı için Keşan ve Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri alındı Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak çeşitli tedbirler alındı.

Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak çeşitli tedbirler alındı.

İlçelerin hıfzıssıhha kurullarında alınan kararda, Ramazan Bayramı tedbirlerinin yarın saat 00.01'den, 26 Mayıs salı günü saat 24.00'de kadar uygulanacak.

Kararda, il dışından ilçelere giriş yapacak kişilerin 14 gün karantinaya alınacağı belirterek şu bilgiler yer verildi:

"Edirne ili dışarıdan ilçelere gelecek kişiler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kontrol noktalarında tespit edilecek ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilecektir. İl dışından gelen kişiler ikamet edecekleri adreslerde 14 gün karantinaya alınacak. Edirne dışından köylere gelen ise kişiler ise muhtar tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilecek ve ikamet edecekleri adreslerde 14 gün karantinaya alınacak. İl dışından gelen kişilerin 14 günlük karantina süreçleri İlçe Sağlık Müdürlüğü ve güvenlik güçleri tarafından takip edilecek. Kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası yaptırımı olacaktır."

Kaynak: AA