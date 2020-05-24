Ramazan Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterileriyle yaşadılar
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Ramazan Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterileriyle yaşadılar

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, Ramazan Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterisiyle yaşadı.

Ramazan Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterileriyle yaşadılar
24.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:00

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, Ramazan Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterisiyle yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halay Gençlik Spor Kulübü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kentin farklı noktalarında yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Evlerinde bayram coşkusunu yaşayan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak ekiplere eşlik etti.

Ekipler, gösterilerini koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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