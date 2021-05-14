- Ramazan Bayramı böyle kutladılar... Mini konser renkli görüntüler oluşturdu

- Ramazan Bayramı böyle kutladılar.

- Ramazan Bayramı böyle kutladılar... Mini konser renkli görüntüler oluşturdu

DÜZCE - Düzce'de belediye bandosu, Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kentin farklı noktalarında mini konser verdi. Mahalle mahalle gezen bando takımı hem vatandaşlara, hem de huzurevinde kalan yaşlılara keyifli anlar yaşattı.

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma dönemi nedeniyle evlerinde bulunan Düzceliler, Ramazan Bayramı'nın birinci gününü belediye bandosunun marş ve şarkılarıyla coşku içinde kutladı. Bando takımı, mahalle mahalle gezerek genç, yaşlı, çocuk, 7'den 77'ye herkese bando gösterisi sundu. Kentin 5 farklı noktasında gerçekleşen konserler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken bandonun sesini duyan Düzceliler balkonlardan coşkuya ortak oldu. Çocuklar ise fındıkcan ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Çocuk dergisi ve şeker dağıtıldı

Belediye bandosu konserlerinde Düzce'nin maskotu Fındıkcan, çizgi film karakterleri ve Palyaçolar da sokakta bulunan çocuklara belediyenin hazırladığı çocuk dergisini hediye ederek, şeker ikram etti.

Huzurevi'nde bayramı huzurlu geçirdiler

Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen mini konserlerinin bir başka durağı ise Bahçeşehir bölgesinde bulunan huzurevi oldu. Huzurevinin bahçesinde belediye bandosunun mini konserini ilgi ile izleyen huzurevi sakinleri, Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti. Bahçeşehir, Konuralp, Uzunmustafa, Hamidiye ve Aydınpınar mahallelerinin sokaklarında kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlar da müziğe balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ