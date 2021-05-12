Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk

Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk
Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

İstanbul'da Ramazan Bayramı için tatlı almak isteyen vatandaşlar bazı iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı için tatlı almak isteyen vatandaşlar bazı iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu.

Bahçelievler'de bir grup vatandaş, uygun fiyata tatlı satışı yaptığı belirtilen iş yeri önünde sabahın erken saatlerinde sıra bekledi.

Yoğunluk dolayısıyla uzun kuyruk oluşurken, işletme çalışanları zaman zaman gerginlik yaşayan vatandaşları uyardı.

Bazı müşteriler ürünlerini fiyatı dolayısıyla tercih ettikleri iş yerinin önünde saatlerdir beklediğini ifade etti.

Karaköy'deki tatlıcılarda da bayram telaşı yaşandı. Vatandaşların bayram için başta baklava olmak üzere şerbetli tatlıları tercih ettiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak İlham Aliyev Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:03:49. #1.15#

title