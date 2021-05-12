Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk

İstanbul'da Ramazan Bayramı için tatlı almak isteyen vatandaşlar bazı iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı için tatlı almak isteyen vatandaşlar bazı iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu.

Bahçelievler'de bir grup vatandaş, uygun fiyata tatlı satışı yaptığı belirtilen iş yeri önünde sabahın erken saatlerinde sıra bekledi.

Yoğunluk dolayısıyla uzun kuyruk oluşurken, işletme çalışanları zaman zaman gerginlik yaşayan vatandaşları uyardı.

Bazı müşteriler ürünlerini fiyatı dolayısıyla tercih ettikleri iş yerinin önünde saatlerdir beklediğini ifade etti.

Karaköy'deki tatlıcılarda da bayram telaşı yaşandı. Vatandaşların bayram için başta baklava olmak üzere şerbetli tatlıları tercih ettiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel