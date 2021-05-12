Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.
Kütahya Hava ve Bilecik şehitliklerini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Bakımlarını yaptıkları kabirlere karanfil bırakan şehit aileleri, duygusal anlar yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan