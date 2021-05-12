Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.

Kütahya Hava ve Bilecik şehitliklerini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Bakımlarını yaptıkları kabirlere karanfil bırakan şehit aileleri, duygusal anlar yaşadı.

Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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