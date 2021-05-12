Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Beşbinevler Mezarlığı'nda düzenlenen program Kuran-ı Kerim okunması Şehit mezarlarına çiçek bırakılması Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı KARABÜK - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...

Beşbinevler Mezarlığı'nda düzenlenen program

Kuran-ı Kerim okunması

Şehit mezarlarına çiçek bırakılması Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

KARABÜK - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Karabük

Karabük'te de Beşbinevler Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınlarının katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Bir süre şehit yakınları ile sohbet eden Gürel ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı.

Program Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua okumasının ardından sona erdi.

Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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