RAMAZAN BAYRAMI ANKARA HAVA DURUMU | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri!

2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken, Ankara'da hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Tatil planlarını yapanlar, özellikle 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerindeki Ankara hava durumu tahminlerini merak ediyor. Peki, Ankara'da bayramda yağmur yağacak mı? 30 Mart Ankara hava durumu nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Genel tahminlere göre, Ankara'da Ramazan Bayramı boyunca genellikle bulutlu, zaman zaman güneşli bir hava hâkim olacak. Bayramın son gününde hafif yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

Ankaralılar ve Ankara'ya seyahat etmeyi planlayanlar için hava, dış mekân aktiviteleri ve bayram ziyaretleri açısından uygun görünmektedir. Ancak özellikle 1 Nisan Salı günü beklenen yağışa karşı tedbirli olunması tavsiye edilir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

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