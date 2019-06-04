Mersin'in Mut ilçesindeki tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda bayramlaşma programı kapıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Volkan Şeker, kamu kurumlarının yöneticileri ve vatandaşlara bayramlaştı.

Akyüz, törendeki konuşmasında, bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sağlıklı ve sıhhatli bir bayram geçirmelerini diledi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'ndaki programın ardından protokol üyelerince, Mut Devlet Hastanesi, jandarma ve polis merkezleri ziyaret edilerek, hastalar ve yakınları ile güvenlik güçlerinin bayramları kutlandı.

Kaynak: AA