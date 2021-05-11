Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde 13 Mayıs'ta başlıyor
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Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde 13 Mayıs'ta başlıyor

Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde 13 Mayıs'ta başlıyor
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn ve Suriye, Ramazan Bayramının 13 Mayıs Perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn ve Suriye, Ramazan Bayramının 13 Mayıs Perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Söz konusu ülkelerin ilgili kurumlarından yapılan açıklamalarda, Ramazan Bayramının ilk gününün Perşembe günü başlayacağı belirtildi.

Irak'taki Şiilerin ise yarın hilali gözetlemesi ve ona göre bayram gününü belirlemesi bekleniyor. Şiilerin uzun yıllardan beri genelde Sünnilerden bir gün sonra bayram yaptığı gözlemleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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