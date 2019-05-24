Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Beytüllahim'den geçişler
İsrail, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi.
İsrail, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Çoğunluğu kadın ve yaşlılardan oluşan Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Beytullahim ile Kudüs'ü ayıran Beytullahim sınır noktasından geçti.
Kaynak: AA