Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Beytüllahim'den geçişler

Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Beytüllahim'den geçişler

İsrail, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi.

İsrail, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Çoğunluğu kadın ve yaşlılardan oluşan Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Beytullahim ile Kudüs'ü ayıran Beytullahim sınır noktasından geçti.

Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Beytüllahim'den geçişler
Kaynak: AA
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