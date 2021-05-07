Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da 70 bin kişi kıldı
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Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da 70 bin kişi kıldı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.

İsrail askerleri, cuma namazı için Batı Şeria'dan sadece yeni tip koronavirüs aşısı (Kovid-19) yaptırmış 10 bin Filistinlinin Kudüs'e girişine izin vereceğini duyuran İsrail makamlarının talimatları doğrultusunda kontrol noktalarında kimlik ve aşı denetimi yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu.

Ayrıca, İsrail vatandaşı on binlerce Filistinli, kuzey ve güneydeki kentlerden Mescid-i Aksa'ya geldi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da 70 bin kişi kıldı
Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da 70 bin kişi kıldı
Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da 70 bin kişi kıldı
Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da 70 bin kişi kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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