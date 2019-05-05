Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı

- Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi

Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriyelilerin camilere gelmesi

Suriyelilerin teravih namazlarını kılmaları - Kilis

Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde barınan Suriyeliler, ilk teravihi Ensar ve Bilal-i Habeş camilerinde kıldı.

Suriyeli Ahmet el-Greybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç çatışmalar nedeniyle 5 yıl önce İdlib'ten Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'ye sığındıkları ilk günden itibaren her türlü ihtiyaçlarının düzenli karşılandığını anlatan Greybi, verilen desteklerden dolayı Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını dile getiren Greybi, şunları kaydetti:

"Kendi vatandaşlarından ayırt etmiyorlar. İlk geldiğimizde Adıyaman'a yerleştirildik, 4 yıl orada kaldıktan sonra Kilis'e geldik. Burada da her şey yolunda. İnşallah Suriye'ye döner ve bundan sonraki ramazanları ülkemizde, yakınlarımızla geçiririz."

Cuma Hamidi de yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bir ramazanı daha ülkesinden uzakta geçirecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "İnşallah bir an önce Suriye'deki iç savaş biter ve bundan sonraki ramazanı kendi topraklarımızda geçiririz." dedi.

Kaynak: AA