Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahuruna hazırlık yapan vatandaşlar mesai saatinin sona ermesiyle birlikte evlerine dönüş için yollara döküldü.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak

Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahuruna hazırlık yapan vatandaşlar mesai saatinin sona ermesiyle birlikte evlerine dönüş için yollara döküldü. Kadıköy D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk sahuru için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok noktasında araçlarıyla alışverişe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Hem sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşması hem de hazırlıklarını tamamlayan ve işlerinden evlerine dönen vatandaşlar eve dönüş yolunda yoğun trafik oluşturdu. İBB verilerine göre Kadıköy D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi. Trafiğin yoğun olduğu o anlar ise havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu
Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu
Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu
Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Nur Sürer Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:27:39. #1.16#
title