Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu

Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahuruna hazırlık yapan vatandaşlar mesai saatinin sona ermesiyle birlikte evlerine dönüş için yollara döküldü.

Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahuruna hazırlık yapan vatandaşlar mesai saatinin sona ermesiyle birlikte evlerine dönüş için yollara döküldü. Kadıköy D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk sahuru için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok noktasında araçlarıyla alışverişe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Hem sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşması hem de hazırlıklarını tamamlayan ve işlerinden evlerine dönen vatandaşlar eve dönüş yolunda yoğun trafik oluşturdu. İBB verilerine göre Kadıköy D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi. Trafiğin yoğun olduğu o anlar ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA