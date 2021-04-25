Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı umre ve namaz için 1,5 milyon kişi ziyaret etti
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Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı umre ve namaz için 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı umre ve namaz için 1,5 milyon kişi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı, umre yapmak ve namaz kılmak için 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı, umre yapmak ve namaz kılmak için 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Haremeyn İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'da 1,5 milyon kişiye umre ve namaz kılma izni verdi.

Başkanlığın yetkililerinden Usame el-Huceyli ise basına yaptığı açıklamada, Kabe avlusunun tamamen umreciler için tahsis edildiğini belirterek, ziyaretçilerin giriş-çıkış işlemlerinin kontrollü şekilde yapıldığını ifade etti.

Huceyli, Kabe'ye gelenler için de Kovid-19 tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan ayı boyunca günlük ziyaretçi kapasitesi, umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi olarak belirlenmişti.

Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin, Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerektiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Umre ziyaretçileri için aşamalı normalleşme süreci

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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