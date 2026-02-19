Haberler

Türkiye'de ilk iftar Iğdır'da yapıldı

Türkiye'de Ramazan ayının ilk iftarı, saat 17.51'de okunan akşam ezanıyla birlikte Iğdır'da gerçekleştirildi. Doğu illerinde ezanın daha erken okunması nedeniyle ilk iftar her yıl olduğu gibi bu yıl da Iğdır'da yapıldı.

Türkiye'de Ramazan ayının ilk iftarı, saat 17.51'de okunan akşam ezanıyla birlikte Iğdır'da yapıldı.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan illerden biri olan Iğdır'da akşam ezanının saat 17.51'de okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı. Doğu illerinde ezanın daha erken saatlerde okunması nedeniyle Türkiye'de ilk iftar her yıl olduğu gibi bu yıl da Iğdır da yapılmış oldu. İlk iftar Iğdır'da yapılırken, son iftar ise Çanakkale'de 19.01'de yapılacak. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
