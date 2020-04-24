Ramazan ayının ilk gününde Keçiören'in konuğu Nihat Hatipoğlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ramazan ayının ilk gününde Keçiören'in konuğu Nihat Hatipoğlu - Haberler
Nihat Hatipoğlu, Keçiören, Güncel, Haber

Ramazan ayının ilk gününde Keçiören'in konuğu Nihat Hatipoğlu

Keçiören Belediyesi, YouTube hesabından Ramazan ayının ilk gününe özel iftar öncesinde yapacağı canlı yayınına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu konuk edecek.

24.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:56
Ramazan ayının ilk gününde Keçiören'in konuğu Nihat Hatipoğlu

Keçiören Belediyesi, YouTube hesabından Ramazan ayının ilk gününe özel iftar öncesinde yapacağı canlı yayınına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu konuk edecek.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Keçiören Belediyesi, YouTube hesabından Ramazan ayının ilk gününe özel iftar öncesinde yapacağı canlı yayınına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu konuk edecek. Yayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak, semazen gösterileri ve tasavvuf müzikleri eşliğinde devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüce rabbime şükürler olsun ki bizlere bir Ramazan-ı Şerifi görmeyi daha nasip etti. Ramazan ayının Türk milletine, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan'ın güzelliklerini yaşamamıza vesile olan devletimiz ebediyen var olsun." ifadelerini kullandı.

Ramazanın ilk gününde Keçiören'de olmayı tercih eden Nihat Hatipoğlu'na teşekkür eden Altınok, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Nihat Hatipoğlu bizleri kırmayarak Ramazan-ı Şerifin ilk gününde konuğumuz olmayı, vatandaşlarımızı aydınlatmayı kabul etti. Her fırsatta Keçiörenli olduğunu söyleyen hocamız, vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden yönelttikleri soruları cevaplayacak. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz."

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl iftardan sonra Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen geleneksel Ramazan şenliklerinin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini bildiren Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mübarek ramazan ayının bütün insanlığın hidayetine ve ülkemizin güzel yarınlarına vesile olmasını temenni ediyorum. Orucumuzu tutuyoruz, ezanlarımız okunuyor, iftarımızı yapıyoruz. Bunları huzur içerisinde yapmamıza vesile olan devletimiz var olsun. Ülkemiz ve milletimiz ebediyen payidar kalsın. İnşallah İslam aleminde yaşanan belalar, kardeş kavgaları ve gözyaşları sona erer. İnşallah bu mübarek ay Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizin uyanışına, dirliğine, birliğine, beraberliğine ve vahşetin son bulmasına da vesile olur."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise Keçiören'e konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

30 yıl Keçiören'de yaşadığını anımsatan Hatipoğlu, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Hatipoğlu, "Sevgili Ankaralılara ve özellikle de de Keçiörenlilere selamlarımı yolluyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Mübarek bir dönemin, yani mübarek Ramazan ayının başlangıcındayız. 30 yıl Keçiören'de oturmuş olan biri olarak Keçiören Belediyesi'nin, Ramazan ayının ilk günü için düzenlediği canlı yayın organizasyonuna katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah günahlarımızı affettirecek şekilde yüce Rabbimize yöneliriz, Rabbimiz de bizlerden razı olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi Haberler
Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Semih Yalçın Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ivan Obradovic Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Avrupa 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ramazan ayının ilk gününde Keçiören'in konuğu Nihat Hatipoğlu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 12:31:54. #1.15#
title